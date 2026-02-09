«Милуоки» рассчитывает на скорое возвращение Адетокумбо

«Милуоки» не намерен сдаваться в борьбе за плей-офф, несмотря на то, что команда занимает лишь 12-е место в Восточной конференции с результатом 21-29. По информации ESPN, клуб рассчитывает на скорое возвращение форварда Янниса Адетокумбо, который восстанавливается после повторного растяжения икроножной мышцы.

Главный тренер Док Риверс неоднократно заявлял, что у команды нет планов по досрочному завершению сезона для своей суперзвезды. Параллельно «Бакс» работают над усилением состава через рынок свободных агентов, уже подписав Кэма Томас.

Вопросы о долгосрочном будущем Адетокумбо в «Милуоки» будут обсуждаться только летом, при этом право предложить ему продление контракта у клуба появится в октябре.