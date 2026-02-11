Ингрэм заменит травмированного Карри в Матче звезд НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм заменит Стефена Карри из «Голден‑Стэйт Уорриорз» в составе команды USA Stripes («США Полосы») в Матче звезд НБА, сообщает пресс‑служба ассоциации.

В понедельник тренер «Уорриорз» Стив Керр объявил, что Карри не примет участия в Матче звезд из‑за рецидива травмы правого колена. Ранее стало известно, что чемпион и MVP НБА сезона‑2024/2025 Шей Гилджес‑Александер («Оклахома‑Сити Тандер») не сможет сыграть в Матче звезд из‑за травмы брюшных мышц.

В 2026 году мероприятие пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд, составленных из американских баскетболистов, и одной, в которую войдут игроки из других стран. Встречи будут продолжаться по 12 минут, в каждой из трех команд будет не менее восьми баскетболистов. В финальную игру выйдут две лучшие команды.

Матч звезд состоится 15 февраля в Лос‑Анджелесе.