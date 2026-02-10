Йокича раскритиковали за отношение к американским сербам

Центровой «Денвера» Никола Йокич оказался в центре критики после матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (136:120), в рамках которого на арене был проведён вечер сербского наследия.

Перед началом встречи и во время пауз сербский фольклорный коллектив «Тромеджа» из Индианы исполнял национальные танцы, выступая в традиционных костюмах в честь своего соотечественника. По данным Serbian Times, после игры около 50 участников коллектива ждали Йокича, чтобы сфотографироваться и пообщаться с ним. Однако, как утверждает журналист Антоние Ковачевич, звёздный центровой прошёл мимо, не остановившись для фото или короткого разговора, ограничившись лишь жестом рукой.

«Ни поздороваться, ни сказать пару слов — ничего. Он просто прошёл мимо, как у нас говорят, будто мимо пустого места. Лишь махнул рукой, не глядя, словно отдавая передачу партнёру. И только самые большие оптимисты восприняли этот жест как приветствие. А они стояли и ждали — нарядные, собранные, в национальных костюмах, которые накануне долго и тщательно готовили: стирали, приводили в порядок и подшивали специально к этому вечеру», — пишет Ковачевич.

По информации источника, похожая ситуация произошла и год назад — тогда на встречу с сербскими детьми вместо Йокича вышел Никола Вучевич. Отмечается, что Йокич и ранее подчёркивал, что не любит публичность и мечтает после завершения карьеры жить анонимно.

В самом матче Йокич оформил трипл-дабл — 22 очка, 14 подборов и 17 передач.