Ассистент тренера и судья обменялись неприличными жестами во время матча

В матче регулярного чемпионата Израиля между «Хапоэлем» из Иерусалима и «Хапоэлем» из Тель-Авива (105:91) произошёл спорный эпизод с участием Стефаноса Дедаса — ассистента главного тренера гостей Димитриса Итудиса. Во второй четверти встречи арбитр Омер Эстерон удалил Дедаса. Как информирует Sport5.co.il, судья посчитал, что греческий специалист показал средний палец болельщикам хозяев.

© Чемпионат.com

Сам Дедас обвинения отверг. В комментарии по пути в раздевалку он заявил: «Я почесал голову. Шесть лет тренирую в Израиле и ни разу не был удалён».

Отметим, что в кадр трансляции попал и Эстерон, показывающий средний палец. Кто-то из израильских болельщиков заявил, что ассистент Итудиса оскорбил семью арбитра, и тот решил, кроме удаления, показать ему и средний палец. Телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на израильских журналистов добавил, что Дедас якобы мог показать средний палец арбитру, после чего был удалён, а когда Итудис спросил, что происходит, арбитр показал это наглядно.