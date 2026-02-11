Дончич вложится в создание европейской команды

Разыгрывающий «Лос‑Анджелес Лейкерс» Лука Дончич присоединился к группе инвесторов, которая работает над созданием команды в Риме в рамках европейского проекта НБА под руководством бывшего генерального менеджера «Даллас Маверикс» Донни Нельсона.

Предполагается, что Рим войдет в число 12 клубов с постоянными лицензиями в новом проекте NBA Europe. Поскольку в столице Италии на данный момент отсутствует команда высшего дивизиона, участники инвестиционной группы во главе с Нельсоном намерены способствовать развитию уровня баскетбола в городе.

Инвесторы планируют выкупить спортивные права у «Ваноли Кремона» и сформировать новую команду, которая будет выступать в чемпионате Италии начиная с сезона‑2026/2027; в дальнейшем этот коллектив должен послужить основой для участия Рима в NBA Europe. Также сообщается, что уже состоялись переговоры с оператором арены PalaEur — крупнейшей площадки города.

Ранее среди возможных инвесторов называли легендарного игрока «Далласа» Дирка Новицки, однако его представитель Скотт Томлин в комментарии Марку Стайну опроверг эту информацию. Ожидается, что старт NBA Europe запланирован на сезон‑2027/2028: лига может включать 16 команд, из которых 12 получат постоянные лицензии.