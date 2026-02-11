$77.2191.94

Игрок «Лейкерс» может предстать перед судом за толчок маскота – TMZ

Чемпионат.com

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс может столкнуться с юридическими последствиями после инцидента с маскотом «Вашингтон Уизардс». Как информирует TMZ, человек, выступающий в роли талисмана «Вашингтона», нанял адвоката Уокина Маккоя — ранее он представлял модель Софию Джамору в деле о домашнем насилии против Хэйса.

Баскетболист «Лейкерс» может предстать перед судом
© Чемпионат

Юрист заявил, что рассчитывает на урегулирование вопроса до суда, однако не исключил подачи иска. По его словам, пострадавший получил травмы.

Инцидент произошёл 30 января во время предматчевых представлений: Хэйс толкнул маскота, объяснив позже, что это случилось после того, как тот наступил ему на ногу. НБА дисквалифицировала баскетболиста на один матч. Хэйс впоследствии публично извинился.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости