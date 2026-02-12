Игрок Единой лиги выразил желание попасть в НБА

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс признался, что по-прежнему рассматривает возможность попробовать свои силы в НБА.

По словам 25-летнего баскетболиста, он трезво оценивает своё положение, но не считает, что эта дверь для него закрыта.