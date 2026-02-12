Несколько клубов заинтересовано в приобретении Леброна Джеймса

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказался о будущем 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

По данным журналиста, о чём он сообщил на YouTube-Канале The Rich Eisen Show, в межсезонье сразу четыре клуба заинтересованы в приобретении Леброна — «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс» и ещё две неназванные команды.

Действующее соглашение Джеймса с калифорнийский клубом истекает по окончании сезона-2025/2026. В «Лейкерс» Леброн выступает с 2018 года. В составе команды из Лос-Анджелеса он стал чемпионом в 2020 году.