Никола Топич может дебютировать в НБА в матче с «Милуоки»
Никола Топич близок к тому, чтобы, наконец, дебютировать в НБА. 20-летний разыгрывающий «Оклахомы» не значится в списке травмированных на предстоящий матч с «Милуоки» – это означает, что сербский защитник может впервые выйти на паркет в форме «Тандер» в официальной игре регулярного сезона.
Топич был выбран под 12-м номером на драфте-2024, но с тех пор не провел за команду ни одной встречи. Весь дебютный сезон он восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки. А перед стартом нынешнего сезона у него диагностировали рак яичка, из-за чего он пропустил еще несколько месяцев.
На этой неделе Топич получил игровую практику в G-лиге, проведя два матча за «Оклахома-Сити Блю» со средними показателями 14,5 очка и 5,5 передачи.
