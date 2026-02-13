Швед раскрыл, что сказал Демину перед его дебютом в НБА

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед поделился мнением о выступлении игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне в НБА. 19-летний баскетболист был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

— Следите ли вы за первым сезоном Егора Дёмина в НБА? Оправдывает ли он первые ожидания касательно себя и своей игры? Связывались с ним?

— Егор отлично проводит сезон, мы все за него болеем. Перед тем, как он поехал в НБА, мы с ним общались, переписывались. Я ему сказал, если будут какие-то вопросы, и баскетбольные, и нет — всегда можешь обратиться. Хочу пожелать ему удачи, слежу по возможности.

— Как человек, игравший в стартовых пятёрках клубов НБА, что видите ключевым, чтобы закрепиться в этой лиге? Много талантов, которые так и не находят себя в Северной Америке.

— Надо выходить и уверенно играть, в принципе, на этом всё. Секрет прост, – сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.