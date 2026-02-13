Швед объяснил, почему продлил контракт с УНИКСом

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед рассказал, почему принял решение продлить контракт с казанской командой. В начале ноября прошлого года Швед заключил соглашение с УНИКСом на два месяца. В конце декабря спортсмен продлил контракт до конца сезона-2025/2026.

— Поначалу многие удивились вашему решению подписать краткосрочное соглашение с УНИКСом. Недавно вы его продлили. Обе стороны всё устроило?

— Всё так, я захотел остаться в УНИКСе. Изначально у меня были разные предложения, в том числе не из России, я говорил с Казанью, набрал форму, они хотели посмотреть, как я играю сейчас. Им нужен был разыгрывающий, решили, что сначала контракт на два месяца — и, если дальше всё устраивает, и меня, и вас — продолжаем сотрудничество. И после этих двух месяцев очень быстро договорились, за один день. Рад, что остался в команде, – сказал Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.