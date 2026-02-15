Энтони Эдвардс: немного поплачу, когда Леброн уйдёт на пенсию

24-летний атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс рассказал, будет ли плакать, когда 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс объявит о завершении карьеры.

— Вы прольёте слезу, когда Леброн уйдёт на пенсию?

— Пролью ли я слезу? Возможно, немного поплачу, — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

Эдвардс в текущем сезоне принял участие в 45 матчах. В среднем за игру Энтони набирает 29,8 очка, делает 5,3 подбора, отдаёт 3,8 передачи, а также совершает 1,4 перехвата.