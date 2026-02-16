Леброн Джеймс установил антирекорд НБА

После того как команда «США Полосы» проиграла в финале команде «США Звезды», Леброн Джеймс обновил рекорд по количеству поражений в истории Матчей всех звезд НБА: 11 за карьеру.

Джеймс завершил мини-турнир с 15 очками в трех играх, выходя со скамейки запасных.

Суперзвезда «Лейкерс» является рекордсменом по количеству участий в Матчах всех звезд – 22.

У Карима Абдул-Джаббара было 9 поражений на МВЗ за карьеру (из 18 игр), в то время как у Кевина Гарнетта (14), Мэджика Джонсона (11) и Уилта Чемберлена (13) – по 8.