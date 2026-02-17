Матч звезд НБА собрал самую большую телевизионную аудиторию с 2011 года

Матч всех звезд НБА 2026 года собрал самую крупную телевизионную аудиторию с 2011 года На каналах NBC, Peacock и Telemundo игру смотрели в среднем 8,8 млн зрителей.

Об этом сообщает обозреватель Бретт Сигел.

Показатели Матча всех звезд 2026 года превысили прошлогодние на 87% (4,7 млн ​​просмотров).

В этом году НБА ввела новый формат, организовав мини-турнир с участием двух звездных команд США, а также сборной мира.