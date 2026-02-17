Американский баскетболист поделился впечатлениями от городов России

Центровой «Локомотива» Винс Хантер в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днём» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о своих впечатлениях от городов в России.

Ранее американец выступал за «Автодор», УНИКС, с которым он стал чемпионом Единой лиги ВТБ, и «Зенит».

— Во время выступления в Единой лиги ВТБ ты жил в Саратове, Казани и Санкт-Петербурге, сейчас ты в «Локомотиве». Сравни жизнь в этих городах.

— Саратов — первый год в России там. Он дал мне многое. Это очень много для меня значит. Этот город подготовил меня к российскому баскетболу.

В Казани было очень классно. Много хороших ресторанов. В месте, где я жил был крутой вайб. Но было очень много снега. Это не самая лучшая вещь, но я люблю Казань. Это был хороший год для меня.

Я очень люблю Санкт-Петербург. Для моей семьи Петербург был классным. Они любили город. Во время игры за «Зенит» у меня родилась дочка, для меня это навсегда будет прекрасным воспоминанием. В Питере было абсолютно все, что нужно тебе для жизни, семьи и меня лично.

С Краснодаром я пока не так знаком. Здесь не так снежно (улыбается). Здесь совсем немного снега. Но это не так плохо. Мне очень нравится, что тут холодно не каждый день. Ты много времени видишь солнце, это хорошо. Я все еще изучаю Краснодар, но думаю, что это прекрасный город.