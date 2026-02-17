«Лейкерс» считают себя одним из главных претендентов на Янниса Адетокумбо в случае, если «Милуоки» решат обменять свою суперзвезду. Об этом сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

«Источники в клубе сообщили ESPN, что «Лейкерс», безусловно, заинтересованы в Адетокумбо и считают себя одной из немногих команд, которые будут в числе главных претендентов, если звезда «Бакс» попросит об обмене», – пишет Макменамин.

При этом в Лос-Анджелесе понимают: обмен далеко не гарантирован. «Милуоки» может использовать межсезонье для усиления состава и попытаться убедить игрока подписать продление контракта, право на которое появится 1 октября.

Тем не менее, в «Лейкерс» считают, что их пакет активов для обмена этим летом будет сильнее, чем был до дедлайна 5 февраля. Ключевым элементом потенциального предложения могут стать три будущих пика первого раунда драфта – активы, которые могут стать особенно привлекательными, если «Бакс» решат полностью перезапустить состав после ухода Адетокумбо.