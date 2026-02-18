Тренер «Енисея» назвал цель команды

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич назвал главную цель команды на нынешний сезон Единой лиги ВТБ. Специалист подчеркнул, что основной фокус клуба в данный момент — выход в плей-офф чемпионата.

— «Енисей» — восьмой. Как оцените шансы команды подняться в таблице? — На данный момент мы сфокусированы только на том, чтобы попасть в плей-офф, это очень важно для нас. После этого мы можем подумать о более высоком месте. Самое главное — играть хорошо, — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Енисей» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги с 11 победами и 16 поражениями.

