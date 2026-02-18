Тренер «Енисея» назвал достоинства и недостатки баскетболиста Касаткина

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о 27-летнем форварде Данииле Касаткине. К красноярскому клубу спортсмен присоединился в январе этого года.

— Даниил Касаткин присоединился к «Енисею» после тяжёлой ситуации. Как долго он будет возвращать свою прежнюю форму?

— Это вопрос времени, когда он будет чувствовать себя лучше. Даниил сыграл первый матч хорошо, потому что он был свежим. Сейчас уступает физически, но в ментальном плане Даниил чувствует себя лучше, чем я ожидал. Касаткин хорошо понимает баскетбол, знает, что делать на площадке. Я уверен, что это хорошее подписание для нас, — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.