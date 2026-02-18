Эксперт выступил с обращением из-за видео Майкла Джордана с ребенком

Известный комментатор и эксперт Стивен Эй Смит выступил с публичным обращением в защиту Майкла Джордана после вирусного видео с участием легенды баскетбола и ребёнка на гонках Daytona 500. Некоторые пользователи усмотрели в ролике момент, который у них вызвал вопросы о поведении спортсмена. Часть начала проводить параллели с Джеффри Эпштейном, однако Смит призвал не спешить с выводами.

© Чемпионат.com