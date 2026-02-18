Президент РФБ назвал главный урок, который усвоил благодаря баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о главном уроке, который усвоил благодаря баскетболу. По его словам, спорт научил его ценить команду и рассчитывать на партнёров, и эти принципы переносятся и на личную жизнь.

© Чемпионат.com