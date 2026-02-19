$76.1590.27

«Кроссовки больше не продаются так, как раньше». Брайан Уиндхорст заявил о снижении влияния Nike на НБА

Sports.ru

Инсайдер Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможности Nike определять карьерные планы игроков на рынке свободных агентов.

Влияние производителей спортивной одежды на НБА упало
© Global Look Press
«В 2003 году это было так. На нынешнем рынке баскетбольные кроссовки уже так не продаются. Сейчас не модно носить баскетбольную обувь за пределами площадки. Понимаю, что кто-то так еще делает, но уже гораздо меньше. Обувные контракты на спаде. И количество, и объемы значительно снизились с того времени», – заявил Уиндхорст.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости