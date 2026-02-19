Влияние производителей спортивной одежды на НБА упало

«Кроссовки больше не продаются так, как раньше». Брайан Уиндхорст заявил о снижении влияния Nike на НБА
Инсайдер Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможности Nike определять карьерные планы игроков на рынке свободных агентов.
«В 2003 году это было так. На нынешнем рынке баскетбольные кроссовки уже так не продаются. Сейчас не модно носить баскетбольную обувь за пределами площадки. Понимаю, что кто-то так еще делает, но уже гораздо меньше. Обувные контракты на спаде. И количество, и объемы значительно снизились с того времени», – заявил Уиндхорст.
