Легионер УНИКСа вспомнил, как играл против Демина в НБА

Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр вспомнил встречу с российским разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его словам, россиянин — игрок с потенциалом, который может стать отличным баскетболистом.

— Ты играл в Летней лиге НБА за «Оклахому» против «Бруклина». За «Нетс» играл россиянин Егор Дёмин. Помнишь его? Как тебе его игра?

— Да, помню! Он молодой игрок, будет хорошим баскетболистом. Это я могу тебе сказать точно, — сказал Брюэр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.