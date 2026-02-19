Два вице-президента БК «Хапоэль Тель-Авив» подали в отставку

Сразу после уверенной победы над «Маккаби Ирони Рамат-Ган» со счетом 91:62 в «Хапоэле Тель-Авив» произошли серьезные кадровые изменения. Как сообщает Sport5, вице-президент клуба Бен Рубино и вице-президент по операционным вопросам Омри Латтингер подали в отставку.

© Sports.ru

Ожидается, что перестановки в административном аппарате не ограничатся двумя отставками – в ближайшее время последуют и другие изменения. Это сигнализирует о масштабной реорганизации структуры управления клубом.

На данный момент «Хапоэль» занимает шестое место в Евролиге с результатом 16–11, а в чемпионате Израиля идет вторым (16–2).