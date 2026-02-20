Трипл-дабл Брауна помог «Бостону» обыграть «Голден Стэйт» без Карри и Батлера

В ночь с 19 на 20 февраля мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 121:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Бостона» Пэйтон Притчард, на счету которого 26 очков, шесть подборов и семь ассистов. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун оформил трипл дабл — в его активе 23 очка, 15 подборов и 13 результативных передач.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за повреждений.