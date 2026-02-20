Баскетболист рассказал об изменениях в игре "Зенита" после смены тренера

Баскетболисты петербургского "Зенита" в последних матчах улучшили командное взаимодействие на площадке, стали больше помогать друг другу при игре в обороне. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Андрей Воронцевич.

28 января на должность главного тренера "Зенита" был назначен черногорский специалист Деян Радоньич, на этом посту он сменил словенца Александера Секулича.

"Прежде всего, мы стали играть в командный баскетбол, гонять мяч лучше, больше проходов у нас стало, и, естественно, помогать в защите стали больше и ближе играть к своим игрокам. Прежде всего, мы должны понимать, что важна командная игра, а не личный результат. Нужно играть понимая, читая игру. Я всегда говорил, что игра - это как музыка: если ты не вовремя дернешь струну, играя на гитаре, звук не пойдет в идеальном формате", - сказал Воронцевич.

В таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" занимает 3-е место, команда одержала 19 побед и потерпела 9 поражений.