Тайрон Лю отреагировал на заявление Леонарда о шансах «Клипперс» на чемпионство

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал слова лидера команды Кавая Леонарда о том, что окно возможностей клуба быть реальным претендентом на чемпионство «уже закрыто».

«Мне всё равно, кто выходит на паркет — молодые, возрастные, кто угодно. Мы играем, чтобы побеждать. Нет другой причины выходить на площадку. Он не говорил, что мы не можем выйти в плей-офф. Он сказал, что окно чемпионских амбиций закрылось. Это разные вещи — об этом лучше спросить самого Кавая Леонарда. Но если мы выйдем в плей-офф, я уверен в наших шансах. Давайте сначала туда доберёмся, а дальше посмотрим», — сказал Лю во время общения со СМИ.