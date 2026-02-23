«Филадельфия» прервала серию из 4 поражений, одолев «Миннесоту»

В ночь с 22 на 23 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 135:108.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси, который записал в свой актив 39 очков, три подбора и восемь передач. Больше всего очков (28) в составе хозяев набрал американский защитник Энтони Эдвардс.

«Миннесота» прервала серию из трёх побед в НБА. «Филадельфия» победила впервые после серии из четырёх поражений в лиге.