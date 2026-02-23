Двукратная чемпионка WNBA умерла в 43 года

Двукратная чемпионка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и бывшая баскетболистка оренбургского клуба «Надежда» Кара Брэкстон умерла на 44-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Причина смерти бывшей спортсменки не уточняется.

Карьера Брэкстон в WNBA продолжалась с 2005 по 2014 год. Наиболее яркими страницами её спортивной биографии стали победы в чемпионате в составе команды «Детройт Шок» в 2006 и 2008 годах. В 2007-м году американка удостоилась чести сыграть в Матче всех звёзд WNBA.

Также в активе спортсменки выступление за российские клубы. В частности, в сезоне-2012/13 она защищала цвета оренбургской «Надежды». В разные годы спортсменка выступала в польских, турецких и баскетбольных китайских клубах.