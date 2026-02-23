Кевин Дюрант заявил о намерении сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Четырёхкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант сообщил, что планирует выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Ранее предполагалось, что Игры в Париже могли стать последними в карьере для Дюранта, а также для Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Однако Дюрант опроверг эту информацию.