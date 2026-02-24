$76.7590.28

Многие звезды, включая Йокича, Гилджес-Александера и Вембаньяму, рискуют потерять право претендовать на награды по итогам сезона

Из-за правила НБА, по которому награды по итогам сезона получают баскетболисты, отыгравшие минимум 65 матчей, многие звезды могут остаться без них.

Звезды НБА рискуют потерять право на награды
  • Никола Йокич может пропустить еще 1 игру
  • Девин Букер – 3
  • Виктор Вембаньяма – 4
  • Лука Дончич – 5
  • Шэй Гилджес-Александер – 6
  • Энтони Эдвардс – 7

Леброн Джеймс, Стефен Карри и Яннис Адетокумбо уже выбыли из гонки.

