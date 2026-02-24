Звезды НБА рискуют потерять право на награды

Из-за правила НБА, по которому награды по итогам сезона получают баскетболисты, отыгравшие минимум 65 матчей, многие звезды могут остаться без них.

© Sports.ru

Никола Йокич может пропустить еще 1 игру

Девин Букер – 3

Виктор Вембаньяма – 4

Лука Дончич – 5

Шэй Гилджес-Александер – 6

Энтони Эдвардс – 7

Леброн Джеймс, Стефен Карри и Яннис Адетокумбо уже выбыли из гонки.