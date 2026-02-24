Звезды НБА рискуют потерять право на награды

Многие звезды, включая Йокича, Гилджес-Александера и Вембаньяму, рискуют потерять право претендовать на награды по итогам сезона
Из-за правила НБА, по которому награды по итогам сезона получают баскетболисты, отыгравшие минимум 65 матчей, многие звезды могут остаться без них.
- Никола Йокич может пропустить еще 1 игру
- Девин Букер – 3
- Виктор Вембаньяма – 4
- Лука Дончич – 5
- Шэй Гилджес-Александер – 6
- Энтони Эдвардс – 7
Леброн Джеймс, Стефен Карри и Яннис Адетокумбо уже выбыли из гонки.
