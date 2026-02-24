Дюрант жестко ответил на критику баскетбола в США

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о мнении, согласно которому уровень мирового баскетбола сравнялся с американским, а система подготовки в США уступает европейской. Спортсмен подчеркнул, что сборная США по-прежнему доминирует на международной арене, несмотря на разговоры о прогрессе других стран.

«Я только и слышу, что AAU [Amateur Athletic Union — любительская спортивная организация в США, через которую проходят юные игроки] разрушает игру, европейцы всё делают правильно, в то время как американцы — нет. Всё это чушь собачья. Я умею читать между строк: это выпад в сторону чернокожих американцев. Мы контролируем этот вид спорта, и они устали от того, что мы это делаем. «Франция наступает вам на пятки». Серьёзно? Мы размазали этих парней», — приводит слова Дюранта ESPN.