Американский баскетболист умер в 17 лет

Джейден Бэйли, баскетболист школьной команды из Ливана (штат Теннесси, США), умер в возрасте 17 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил портал Courtside Buzz.

© Соцсети

В 2022 году Бейли диагностировали остеосаркому - рак костей. В августе 2025-го ему ампутировали левую руку, однако позднее болезнь распространилась в область желудка, поэтому ему пришлось перестать заниматься баскетболом.

В память о спортсмене в Ливане был объявлен "День Джейдена Бэйли".