«Барселона» лидирует в борьбе за подписание Тимоте Луваву-Кабарро этим летом

«Барселона» вышла в лидеры гонки за подписанием Тимоте Луваву-Кабарро этим летом. По информации испанского журналиста Оскара Эррероса, каталонский клуб серьезно заинтересован в 30-летнем французском форварде после его яркого выступления на Кубке Короля, где «Баскония» впервые с 2009 года завоевала трофей.

Лувау-Кабарро проводит лучший сезон в карьере, став одним из лидеров команды. В Евролиге он набирает в среднем 18,6 очка и 3,2 подбора за игру. Контракт игрока с «Басконией» истекает этим летом, и хотя баскский клуб имеет право первого отказа и попытается сохранить француза, интерес «Барселоны» может стать решающим фактором в определении его будущего.