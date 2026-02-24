«Барселона» лидирует в борьбе за подписание Тимоте Луваву-Кабарро этим летом
«Барселона» вышла в лидеры гонки за подписанием Тимоте Луваву-Кабарро этим летом. По информации испанского журналиста Оскара Эррероса, каталонский клуб серьезно заинтересован в 30-летнем французском форварде после его яркого выступления на Кубке Короля, где «Баскония» впервые с 2009 года завоевала трофей.
Лувау-Кабарро проводит лучший сезон в карьере, став одним из лидеров команды. В Евролиге он набирает в среднем 18,6 очка и 3,2 подбора за игру. Контракт игрока с «Басконией» истекает этим летом, и хотя баскский клуб имеет право первого отказа и попытается сохранить француза, интерес «Барселоны» может стать решающим фактором в определении его будущего.
Хачанов перед матчем с Бруксби: «Он очень неприятный и уникальный игрок»
Куртуа о словах Чилаверта про Мбаппе и Винисиуса: «Досадно, это еще одна форма оскорбления. Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги»
ISU о судье из Казахстана, поставившей Петросян на первое место на Олимпиаде: «Расхождения в оценках – это нормально»
Хачанов перед матчем с Бруксби: «Он очень неприятный и уникальный игрок»
Куртуа о словах Чилаверта про Мбаппе и Винисиуса: «Досадно, это еще одна форма оскорбления. Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги»
ISU о судье из Казахстана, поставившей Петросян на первое место на Олимпиаде: «Расхождения в оценках – это нормально»