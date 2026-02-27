«Именно в этом и заключается проблема». Гомельский прояснил свои слова о Шведе

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский конкретизировал своё недавнее высказывание о 37-летнем разыгрывающем казанского УНИКСа Алексее Шведе.

— Вы реально считаете, что в наши времена, когда игроки редко играют в одном клубе более одного-двух сезонов подряд, Швед является проблемой для УНИКСа? Выходит, что «Зенит» избавился от проблемы, которую себе забрал УНИКС в виде Шведа. Только вот эта проблема — сейчас лучший распасовщик в лиге, причём с минимумом потерь. — Вы выдернули из моего высказывания слова о том, что «вокруг Шведа нельзя строить команду на будущее». Именно в этом и заключается проблема. Заключать или не заключать с игроком следующий контракт? Как его использовать в дальнейшем? Или не использовать вовсе? — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Швед к данному моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.