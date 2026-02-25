Контракт звезды НБА могут аннулировать из-за скандала

Скандал вокруг финансовой компании Aspiration и контракта Кавая Леонарда с «Лос-Анджелес Клипперс» может привести к возможности аннулирования соглашения с 34-летним форвардом в качестве наказания для владельца команды Стива Балмера. Инсайдер Том Хаберстро заявил, что НБА не будет принуждать Балмера к продаже «Клипперс», но готова применить иные санкции.

«Может случиться так, что Адам Сильвер наложит какое-то наказание. Например, контракт Кавая Леонарда будет признан недействительным, и я думаю, что это один из вариантов, которые рассматриваются. Если Леонард теперь станет свободным агентом, мы увидим настоящую битву за его услуги. «[Лос-Анджелес] Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз» или «Нью-Йорк Никс» — все они попытаются заполучить Кавая. Это действительно создаст хаос», — приводит слова Хаберстро издание Yahoo Sports.

Расследование касается сделки между Леонардом и Aspiration, которую связывают с владельцем «Клипперс». По данным журналиста Пабло Торре, соглашение носило характер «пустышки» и позволяло баскетболисту получать десятки миллионов долларов в обход потолка зарплат. Леонард зарегистрировал свою компанию в ноябре 2021 года, а контракт с Aspiration вступил в силу в апреле 2022-го.

Помимо аннулирования контракта, лига может рассмотреть другие меры: отстранение Балмера от домашних игр или лишение драфт-пиков.