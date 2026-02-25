Клубы НБА могут отменить обмен чемпиона из-за вражды владельцев

Двукратный чемпион НБА Кавай Леонард вряд ли окажется в «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на слухи, связывающие его с переходом в стан «озёрников». Об этом заявил инсайдер Джован Буха в своём подкасте.

Ранее появилась информация, что 34-летний форвард может покинуть «Лос-Анджелес Клипперс» на фоне скандала вокруг финансовой компании Aspiration, с которой связан владелец команды Стив Балмер. Однако Буха считает, что эти разговоры пока не имеют под собой серьёзных оснований.