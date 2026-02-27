Дончич высказался после трех подряд поражений своего клуба

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о недавних результатах команды. В последнем матче регулярного чемпионата НБА «озёрники» встречались с «Финикс Санз» и проиграли со счётом 110:113. Для калифорнийского клуба это поражение стало третьим подряд. Ранее команда уступила «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс».

«Просто идём от матча к матчу, стараемся выигрывать каждую встречу. Очевидно, мы не здорово начали после перерыва на Матч всех звёзд, но ничего не потеряно. Нужно продолжать сохранять настрой на победу в каждой игре», — сказал Дончич на пресс-конференции.