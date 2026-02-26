Легенда НБА потерял сознание и очнулся в луже крови

Легенда НБА Крис Бош поделился подробностями серьёзного медицинского инцидента, в результате которого он потерял сознание. Перед свиданием с женой экс-игрок почувствовал онемение в левой ноге, после чего лишился сознания, а когда очнулся, был в луже собственной крови. В результате экстренные службы вызвала супруга.

«После возвращения из небытия никакой внезапной ясности не наступило. Никаких кадров из прошлого перед глазами не промелькнуло. Только благодарность за то, что я всё ещё жив, и новое, отрезвляющее осознание того, как всё обстоит на самом деле. Изменился лишь взгляд на жизнь — он стал проще и честнее», — сказал Бош на видео на своей странице в социальных сетях.

Бош, чья карьера в НБА завершилась преждевременно из-за проблем с тромбами в 2017 году, не раскрыл точный диагноз. В составе «Майами Хит» форвард дважды становился чемпионом лиги, а за 13 сезонов в североамериканской лиге 11 раз принимал участие в Матчах звёзд.