Представлен топ-100 игроков НБА этого сезона

Известное спортивное издание The Ringer опубликовало обновлённый топ-100 игроков НБА сезона-2025/2026. Лидером списка оказался центровой «Денвер Наггетс» Николa Йокич. Второе место в рейтинге занимает Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити Тандер». Топ-3 замыкает Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Предлагаем ознакомиться с топ-20 рейтинга от The Ringer:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);

5. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);

6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);

8. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);

9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);

10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);

11. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);

12. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

13. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);

14. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»);

15. Джамал Мюррэй («Денвер»);

16. Девин Букер («Финикс Санз»);

17. Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»);

18. Джеймс Харден («Кливленд Кавальерс»);

19. Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»);

20. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).

Отметим, что ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает 25-е место. 50-е место в рейтинге занял Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»), а 100-е – Пол Джордж («Филадельфия»). С полным списком можно ознакомиться по ссылке.