Представлен топ-100 игроков НБА этого сезона

The Ringer представил топ-100 игроков НБА этого сезона
Известное спортивное издание The Ringer опубликовало обновлённый топ-100 игроков НБА сезона-2025/2026. Лидером списка оказался центровой «Денвер Наггетс» Николa Йокич. Второе место в рейтинге занимает Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити Тандер». Топ-3 замыкает Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
Предлагаем ознакомиться с топ-20 рейтинга от The Ringer:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);
5. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);
8. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»);
9. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);
11. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);
12. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
13. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);
14. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»);
15. Джамал Мюррэй («Денвер»);
16. Девин Букер («Финикс Санз»);
17. Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»);
18. Джеймс Харден («Кливленд Кавальерс»);
19. Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»);
20. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).
Отметим, что ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает 25-е место. 50-е место в рейтинге занял Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»), а 100-е – Пол Джордж («Филадельфия»). С полным списком можно ознакомиться по ссылке.