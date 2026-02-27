Назван самый ценный игрок Единой лиги ВТБ по итогам февраля

Баскетболист «Зенита» Фрэйзер признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам февраля
Американский баскетболист петербургского «Зенита» Трент Фрэйзер признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам февраля, сообщает пресс‑служба лиги.
В феврале 27‑летний американец в среднем за игру набирал 16,8 очка, делал 2,2 подбора и 4,8 передачи. Петербуржцы одержали пять побед в пяти играх.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
