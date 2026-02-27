Назван самый ценный игрок Единой лиги ВТБ по итогам февраля

Американский баскетболист петербургского «Зенита» Трент Фрэйзер признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам февраля, сообщает пресс‑служба лиги.

© БК «Зенит»

В феврале 27‑летний американец в среднем за игру набирал 16,8 очка, делал 2,2 подбора и 4,8 передачи. Петербуржцы одержали пять побед в пяти играх.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

