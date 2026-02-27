Тренер сборной России оценил перспективы скандального баскетболиста Касаткина

Баскетболисту Даниилу Касаткину надо вернуться в нормальную жизнь, прежде чем думать о вызове в сборную России. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Зоран Лукич.

Мужская сборная России проводит сборы, которые завершатся 2 марта. 27 февраля команда Лукича проведет товарищеский матч с клубом Единой лиги ВТБ МБА-МАИ.

"Мне кажется, мы все очень рады, что увидели Даниила в России, что он вернулся. Что касается сборной - пусть он вернется в нормальную жизнь, в баскетбол. Сборная никуда от него не убежит", - сказал Лукич.

Ранее ТАСС сообщал Касаткин подписал контракт с "Енисеем" 13 января. Красноярский клуб стал первым для игрока после освобождения из-под стражи во Франции и возвращения в Россию.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня прошлого года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. 8 января Федеральная служба безопасности сообщила об обмене Касаткина на осужденного ранее в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

Касаткину 27 лет, его предыдущим клубом был московский МБА, который он покинул в июле 2025 года. В сезоне-2024/25 его средняя статистика составила 6 очков, 2,1 подбора, 2,7 передачи и 0,4 перехвата за 18 минут на площадке. Вместе с МБА Касаткин стал двукратным бронзовым призером Кубка России. Некоторое время форвард проживал в США, играл в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта за клуб "Пенн Стэйт".