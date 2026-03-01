Леброн Джеймс о трехочковых: «Не особо зацикливаюсь на статистике – верю в каждый свой бросок»
Леброн Джеймс прокомментировал свои проблемы с реализацией трехочковых перед матчем с «Голден Стэйт».
«Я чувствую себя уверенно при каждом броске, который выполняю. Я мог бы реализовать 0,0 % трехочковых – и все равно верил бы, что забью следующий. Я играю в баскетбол всю жизнь. Честно говоря, я не особо зацикливаюсь на статистике», – заявил Джеймс.
В матче с «Уорриорз» ветеран реализовал 4 из 6 бросков из-за дуги. «Лейкерс» одержали победу со счетом 129:101.
