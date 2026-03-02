Семья баскетболиста Шведа не смогла улететь из Дубая

Настасья Швед, жена российского баскетболиста Алексея Шведа, рассказала, что их семье пришлось задержаться в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы сейчас находимся в Дубае, в самом центре города. Сегодняшний вылет у Лёши отменили. Мы уже написали в консульство и сейчас стараемся попасть на ближайший рейс. Как только появятся билеты, сразу будем брать, чтобы улететь и вернуться домой. Вчера вечером поступило оповещение о необходимости спуститься в подземный паркинг. Мы провели там несколько часов, затем вернулись в номера. Сегодня также периодически слышим грохот. Обстановка стабильная. Ждём возможности как можно скорее вернуться домой», — написала Настасья Швед в социальных сетях.