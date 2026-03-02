Баскетболист ЦСКА назвал топ-5 игроков в истории Единой лиги

Никита Курбанов назвал топ-5 игроков в истории Единой лиги
Форвард московского ЦСКА россиянин Никита Курбанов назвал, по его мнению, пять лучших баскетболистов в истории Единой лиги.
Кайл Хайнс (центровой);
Виктор Хряпа (форвард);
Сергей Моня (форвард);
Мело Тримбл (защитник);
Алексей Швед (разыгрывающий).
После 28 игр регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 ЦСКА занимает первое место. На втором месте располагается казанский УНИКС. Замыкает тройку сильнейших «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Свой следующий матч ЦСКА проведёт 6 марта и встретится с «Пари Нижний Новгород», начало — в 19:00 мск.