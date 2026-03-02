Выяснилось, когда экс-игрок НБА дебютирует за «Зенит»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский защитник Джонни Джузэнг, подписавший контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, дебютирует за российскую команду в середине марта, сообщает телеграм-канал «Высота 305».

По информации ресурса, Джузэнг выступит либо в матче с «Енисеем», запланированным на 14 марта, либо в матче с МБА-МАИ, который состоится 18 марта.

Джонни Джузэнгу 24 года. За четыре сезона в НБА американец 123 игры (23 — в стартовом составе), набирая в среднем 6,9 очка.

Ранее Джузэнг прокомментировал подписание в «Зенит».