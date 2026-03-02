Евролига объявила об отмене двух матчей из-за ситуации на Ближнем Востоке

Евролига официально объявила, что два матча 30-го тура не состоятся из-за ситуации на Ближнем Востоке. Под отмену попали встреча с участием команд из Тель-Авива – «Маккаби» и «Хапоэль», а также матч «Партизан» – «Дубай», запланированные на четверг, 5 марта.

Причина – временное закрытие воздушного пространства в регионе, из-за которого команды не могут организовать перелеты.

Руководство Евролиги совместно с вовлеченными командами прорабатывает варианты переноса матчей. Дополнительная информация будет представлена в ближайшие дни.