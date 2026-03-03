Дабл‑дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту»

Баскетболисты «Денвер Наггетс» обыграли «Юту Джаз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

© Матч ТВ

Встреча прошла в Солт‑Лейк‑Сити и завершилась со счетом 128:125 (33:34, 33:33, 34:26, 28:32) в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным игроком стал Джамал Мюррей, который набрал 45 очков. На счету Николы Йокича дабл‑дабл из 22 очков и 12 подборов. В составе хозяев лучшую результативность показал Кейонте Джордж (36 очков).

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Юта» располагается на 14‑й строчке.

Остальные результаты:

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)

«Милуоки» — «Бостон» — 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25)

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37)