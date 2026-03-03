Гомельский дал прогноз на остаток сезона НБА

Владимир Гомельский дал прогноз на остаток регулярного сезона НБА
Российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский дал прогноз на остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«На Востоке картина достаточно ясная. «Детройт» уверенно лидирует. Вряд ли кому-нибудь удастся подвинуть «Пистонс» с 1-го места. «Бостон» и «Никс» бьются за 2-е. Но в эту борьбу может вмешаться «Кливленд». Травма пальца Хардена шансы «Кавальерс» снижает, но они все же остаются. «Торонто» и «Филадельфия», практически, обеспечили себе прямое попадание в плей-офф. «Орландо» и «Майами», как мне кажется, будут играть в плей-ин с командами, которые уступают им в качестве игры. Не люблю делать прогнозы, но пары первого круга плей-офф выглядят определенными. Все самое интересное начнется во втором круге. На Западе более интригующе. В «Оклахому» вернулся после травмы Шай Гилджесс-Александер. Лидер есть лидер. «Оклахома» с ним — это гораздо более уверенная и сбалансированная команда. Первая задача сохранить за собой лидерство в конференции, опережая «Спёрс»; вторая задача — вернуть себе первое место в Лиге, опередив «Детройт». «Сан-Антонио» показывает отличную игру в атаке, но буксует, встречаясь с жесткой защитой. Пример — поражение в Нью-Йорке. Дальше располагаются три клуба: «Хьюстон», «Миннесота» и «Денвер». Одна из этих команд займет 5-е место и не будет иметь преимущество своего поля даже в первом круге плей-офф. Здесь легко предположить, что в финале конференции встретятся «Оклахома» и «Сан-Антонио». Это будет увлекательный финал», — написал Гомельский в социальных сетях.
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Евгения Медведева: рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран — России и Китая
Индиан-Уэллс, Майами-2026: превью, история, рекорды, герои, россияне, как играли Медведев, Рублёв, Мирра, Рыбакина, Соболенко
Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли в СКА конкуренция за звание лучшего бомбардира
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Евгения Медведева: рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран — России и Китая
Индиан-Уэллс, Майами-2026: превью, история, рекорды, герои, россияне, как играли Медведев, Рублёв, Мирра, Рыбакина, Соболенко
Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли в СКА конкуренция за звание лучшего бомбардира