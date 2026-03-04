Американский баскетболист «Зенита» высказался о еде в России

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер ответил на вопрос о любимых ресторанах в Санкт-Петербурге и русской кухне.

«Мои любимые рестораны в Санкт-Петербурге: «Огниво», ресторан азиатской кухни, у меня есть парочка ресторанов, но прямо сейчас не смогу вспомнить их названия. Мне действительно нравится еда в России», — заявил Фрейзер.

27-летний Фрейзер перешел в «Зенит» в феврале 2023 года. Вместе с сине-бело-голубыми американец стал победителем Кубка России и серебряным призером этого турнира. В Единой лиге ВТБ сине-бело-голубые с разыгрывающим в составе завоевали бронзовые и серебряные медали.

Фрейзер дважды становился MVP «Финала четырех» Кубка России. В феврале 2026 года Трент впервые поучаствовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, где также стал самым ценным игроком.

В январе этого года, по решению руководства, легионер стал капитаном «Зенита». Ранее эту должность занимал форвард, уроженец Санкт-Петербурга Сергей Карасев.