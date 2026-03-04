«Олимпиакос» потерял еще одного игрока перед дерби с «Панатинаикосом» в 30-м туре Евролиги. Как сообщает Gazzetta, разыгрывающий Томас Уолкап пропустил командную тренировку из-за мышечного спазма и занимался индивидуально. Его участие в матче маловероятно.

Саша Везенков также продолжает восстанавливаться после травмы спины, полученной в финале Кубка Греции. Форвард пока не вернулся к полноценным тренировкам.

«Олимпиакос» занимает третье место в Евролиге с результатом 18-10, «Панатинаикос» идет десятым (16-13). Матч состоится 6 марта, начало – в 22:15 по мск.